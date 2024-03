Denkzettel für Stratec Biomedical-Chefs!

Der Aktienkurs von Stratec hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 30,13 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -9,44 Prozent, und Stratec liegt aktuell 26,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stratec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 46,83 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 42,65 EUR liegt, was einem Unterschied von -8,93 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (42,85 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,47 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Stratec-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Stratec-Aktie zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien und eine verstärkte Beschäftigung mit negativen Themen in den Diskussionen der vergangenen Tage. Aufgrund dessen ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Stratec-Aktie aktuell bei 41,53, was 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 99 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.