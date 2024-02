Denkzettel für Stellar Resources-Chefs!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Stellar -Australia als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Stellar -Australia-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 33,33, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs der Stellar -Australia von 0,007 AUD eine Entfernung von -30 Prozent vom GD200 (0,01 AUD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, 0,01 AUD. Daher ergibt sich ein weiteres "Schlecht"-Signal, da der Abstand -30 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Stellar -Australia-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Stellar -Australia wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Diskussionen vor allem von positiven Themen geprägt. Basierend auf diesem Stimmungsbild bekommt die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Stellar -Australia in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral eingestuft wird. Somit wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.