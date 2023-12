Denkzettel für Steinhoff-Chefs!

Die Dividende der Aktie von Steinhoff bietet derzeit keine attraktive Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Mit einer Dividendenrendite von 0% liegt der Ertrag 4,15 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Anlegermeinungen zu Steinhoff in den sozialen Medien sind gemischt. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, häuften sich in den beiden vergangenen Wochen die negativen Meinungen. Unsere Redaktion schätzt daher die Anlegerstimmung als "Neutral" ein.

Eine Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Steinhoff neutral sind. Die Aktivität ist durchschnittlich, und die Stimmungsänderung ist kaum merklich. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz um die Aktie als neutral bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Steinhoff im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,64 Prozent erzielt, was 11,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite mit 7,43 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.