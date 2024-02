Denkzettel für Starbucks-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Starbucks mit gemischten Signalen für Investoren

Starbucks hat in verschiedenen Bereichen gemischte Signale für Investoren. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 2,45 Prozent und damit etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der das Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs widerspiegelt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Starbucks in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,96 Prozent, was eine Underperformance von -7,41 Prozent im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit -5,83 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von 122,65 USD liegt deutlich über dem aktuellen Kurs der Aktie (92,99 USD) um -24,18 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 95,74 USD entspricht dagegen einer Abweichung von -2,87 Prozent und führt zu einem neutralen Wert in diesem Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Auf der Grundlage des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie auch als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 37,53 und der RSI25 bei 56,35, was zu einer neutralen Empfehlung für beide Zeiträume führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskriterien gemischte Signale für Starbucks. Investoren sollten diese Informationen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.

