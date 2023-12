Denkzettel für Skkynet Cloud-Chefs!

Die technische Analyse der Skkynet Cloud zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,32 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,35 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +9,38 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,4 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -12,5 Prozent als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamtnote "Neutral".

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab drei Tage lang hauptsächlich positive Themen, aber keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Skkynet Cloud daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) erscheint Skkynet Cloud aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 261,25, was einen Abstand von 277 Prozent zum Branchen-KGV von 69,36 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Was die Dividende betrifft, so kann ein aktueller Investor bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,31 Prozentpunkten erzielen. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".