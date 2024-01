Denkzettel für Siemens Energy-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die technische Analyse von Siemens Energy zeigt, dass sich die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren neutral verhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 15,6 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 11,4 EUR liegt, was einer Abweichung von -26,92 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 10,57 EUR, was einer Abweichung von +7,85 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen zu Siemens Energy. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen negative Themen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Siemens Energy zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis neutrales Verhalten. Sowohl der 7-Tage-RSI (50,34 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (45,93 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass Siemens Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren und des RSI neutral bewertet wird.