Denkzettel für Shield Therapeutics-Chefs!

Shield Therapeutics hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,31 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Shield Therapeutics eine Performance von -62,75 %, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -39,66 % darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite mit -22,11 % um 40,64 % darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Shield Therapeutics haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie steht derzeit weder besonders im Fokus noch wird übermäßig positiv oder negativ diskutiert.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,85 GBP sowohl dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,53 GBP als auch dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 6,28 GBP deutlich unterliegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt ergibt sich somit für Shield Therapeutics in Bezug auf Dividende, Performance und technische Analyse ein Gesamtrating von "Schlecht".