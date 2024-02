Denkzettel für Shenzhen Liantronics-Chefs!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung und Veränderung von Stimmungen, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien beeinflussen die Bewertungen von Aktien stark. In Bezug auf die Diskussionstiefe hat Shenzhen Liantronics eine unterdurchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende von 0 % liegt Shenzhen Liantronics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (1,32 %) niedriger und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Was die Performance der Aktien betrifft, so hat Shenzhen Liantronics in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 10,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche, die im Durchschnitt um -14,16 Prozent gefallen sind, hat Shenzhen Liantronics eine Outperformance von +24,74 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,55 Prozent hatte, lag Shenzhen Liantronics um 29,13 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Shenzhen Liantronics-Aktie bei 4,07 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,43 CNH (+8,85 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (-8,47 Prozent) unter diesem, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Shenzhen Liantronics daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.