Denkzettel für Shenzhen Jinjia-Chefs!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Shenzhen Jinjia-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Jinjia-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 95, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 80,17 ebenfalls eine Überkauftheit an, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shenzhen Jinjia.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Jinjia mit 179,88 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet scheint.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Jinjia-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,48 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 5,3 CNH am vergangenen Handelstag liegt um 18,21 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (5,79 CNH) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von 8,46 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Insgesamt erhält die Shenzhen Jinjia-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI, fundamentaler Kriterien und der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.