Denkzettel für Shanghai Electric-Chefs!

Die Shanghai Electric-Aktie hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 4,55 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 4,22 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,25 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 4,49 CNH, was zu einem Abstand von -6,01 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Shanghai Electric-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,18 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche um -0,93 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,25 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -0,56 Prozent, wobei die Shanghai Electric-Aktie 0,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Shanghai Electric-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 85,19, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 63,11 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalteten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Stimmung bezüglich der Shanghai Electric-Aktie. In den letzten beiden Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab jedoch 9 "Schlecht"-Signale und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut".