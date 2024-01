Denkzettel für SenseTimeClass B-Chefs!

Die technische Analyse der Sensetime-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt bestätigt, der bei 1,82 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,02 HKD liegt, was einer Abweichung von -43,96 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1,32 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -22,73 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird Sensetime auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Aktie als neutral, wobei der RSI7 bei 88,89 und der RSI25 bei 75 liegt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer überwiegend negativ eingestellt waren, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen positiv waren. Daher erhält Sensetime in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungsanalyse zeigt eine deutliche Verbesserung der Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.