Denkzettel für Sands China-Chefs!

In den letzten Wochen konnte bei Sands China eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse der sozialen Medien, in denen negative Themen überwiegen. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Veränderungen, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Sands China in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Sands China mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 6,28 % im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit. Diese Differenz von 6,28 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt bei 25,17 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 22,85 HKD liegt, was einer Abweichung von -9,22 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält Sands China eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,21 HKD, was über dem letzten Schlusskurs von 22,85 HKD liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Sands China auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sands China liegt bei 142, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,95. Dies bedeutet eine Überbewertung um ca. 347 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.