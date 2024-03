Denkzettel für SPI Energy-Chefs!

Die technische Analyse der Spi Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,92 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,623 USD weicht somit um -32,28 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Kurs bei 0,65 USD, was einer Abweichung von -4,15 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Spi Energy für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Spi Energy bei -50,48 Prozent, was mehr als 53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 9,71 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Spi Energy mit 60,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Spi Energy-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den vergangenen Tagen war jedoch weder eine starke positive noch negative Diskussion über Spi Energy zu verzeichnen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Spi Energy liegt bei 79,25, was als überkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".