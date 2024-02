Denkzettel für Rock Tech Lithium-Chefs!

Die Aktie der Rock Tech Lithium wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage betrachtet wurde. Aktuell liegt dieser Wert bei 1,72 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,15 CAD liegt, was einem Unterschied von -33,14 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 1,28 CAD und einem letzten Schlusskurs von -10,16 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Rock Tech Lithium-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der einfachen Charttechnik.

Im Bereich Sentiment und Buzz wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,62 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine vorwiegend positive Meinung in den sozialen Medien, jedoch haben in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen die Diskussionen dominiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".