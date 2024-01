Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die LyondellbaSchlecht Advanced-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 79, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (30,46) ergibt jedoch, dass die Aktie hier weder über- noch unterkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für LyondellbaSchlecht Advanced basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bei LyondellbaSchlecht Advanced in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die LyondellbaSchlecht Advanced-Aktie sind 2 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 2 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Kursziele der Analysten zeigen eine mögliche Steigerung um 7,61 Prozent vom letzten Schlusskurs aus, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine negative Stimmung für die Aktie von LyondellbaSchlecht Advanced, basierend auf einer unterdurchschnittlichen Aktivität und einer negativen Veränderung der Stimmung. Insgesamt erhält die Aktie somit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".