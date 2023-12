Denkzettel für Revolution Bars-Chefs!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Revolution Bars liegt derzeit bei einem Wert von 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 58,75 (Hotels, Restaurants und Freizeit) deutlich niedriger ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Revolution Bars. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine positive noch negative Stimmungsveränderung festgestellt wurde.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Revolution Bars bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,56 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Aktienkursperformance von Revolution Bars in den letzten 12 Monaten betrug -49,94 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um 11,77 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -61,71 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Sektor "Zyklischer Konsumgüter", der eine mittlere Rendite von 5,55 Prozent hatte, liegt Revolution Bars 55,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" eingestuft.