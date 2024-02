Denkzettel für Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry-Chefs!

Die technische Analyse der Ja Solar-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen bei 27,6 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 17,77 CNH, was einem Unterschied von -35,62 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 19,02 CNH liegt mit einem Unterschied von -6,57 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ja Solar-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 33,33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Anlegerstimmung bei Ja Solar ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ja Solar-Aktie daher ein "Gut"-Rating.