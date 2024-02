Denkzettel für Pro Pac Packaging-Chefs!

Die technische Analyse der Pro-pac Packaging-Aktie zeigt eine Abweichung von -1,85 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,27 AUD. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der aktuelle Kurs von 0,265 AUD um -8,62 Prozent unter dem Wert von 0,29 AUD, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist für die Pro-pac Packaging-Aktie einen Wert von 100 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 71,43 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund des RSI eine "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Die Diskussion war größtenteils positiv und es gab keine negativen Themen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Pro-pac Packaging von der Redaktion Bewertungen von "Neutral" für die simple Charttechnik, "Schlecht" für den RSI und "Gut" für die Anlegerstimmung.