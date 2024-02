Denkzettel für Paramount Global-Chefs!

Die Aktie der Paramount Global wird mithilfe der technischen Analyse betrachtet, um den aktuellen Trend des Unternehmens zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 14,51 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 13,19 USD liegt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 14,44 USD, was ebenfalls zu einer Abweichung des Schlusskurses von -8,66 Prozent und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Paramount Global-Aktie somit aufgrund der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Paramount Global-Aktie einen RSI7-Wert von 66,27 und einen RSI25-Wert von 56,97, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt überwiegend negative Meinungen zu der Aktie geäußert wurden. Auch die neun ermittelten Handelssignale deuten auf eine "Schlecht"-Einstufung hin. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.