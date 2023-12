Denkzettel für Palo Alto Networks-Chefs!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Palo Alto Networks liegt derzeit bei 169,54 und damit 177 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Softwarebranche, der bei 61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte in den letzten Wochen kaum eine Veränderung bei Palo Alto Networks festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass von 36 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 34 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einem "Gut"-Rating führen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 246,26 USD, was einem potenziellen Rückgang um -18,14 Prozent vom letzten Schlusskurs (300,82 USD) entspricht. Dies führt zu der Empfehlung "Schlecht". Insgesamt erhält Palo Alto Networks somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Palo Alto Networks derzeit bei 0 %, was um 2,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt in der Softwarebranche liegt. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Palo Alto Networks derzeit in verschiedenen Bereichen eher negativ eingestuft wird, was Anlegerinnen und Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen sollten.

