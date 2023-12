Denkzettel für PNE-Chefs!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pne liegt aktuell bei 41, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,36 (Elektrische Ausrüstung) eine Überbewertung um etwa 34 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht erhält Pne daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Industriesektor weist die Aktie von Pne eine Rendite von -47 Prozent auf, was mehr als 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,59 Prozent, während Pne mit 50,6 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Anhand von Analysen sozialer Plattformen konnte festgestellt werden, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Pne negativ war. Auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Pne in den sozialen Medien diskutiert. Somit wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Auch Handelssignale deuten auf eine negative Bewertung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pne-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 13,34 EUR liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 12,6 EUR liegt, was einem Unterschied von -5,55 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein vergleichsweise höherer Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Pne-Aktie aufgrund ihrer fundamentalen, Branchen- und Stimmungsperformance sowie der technischen Analyse insgesamt eine "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung.