Denkzettel für OrganiGram-Chefs!

Die kanadische Firma Organigram liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt, der bei 1,79 liegt. Dies entspricht einer Differenz von -1,79 Prozent zur Organigram-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse erhält die Organigram-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,2 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,69 CAD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -23,18 Prozent entspricht. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (1,67 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Organigram ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,5 CAD, was einer potenziellen Steigerung von 284,62 Prozent entspricht, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Organigram liegt bei 73,08, was als überkauft betrachtet wird, und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 bewegt sich bei 53, was als Indikator für eine "Neutral"-Situation betrachtet wird, und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält die Aktie von Organigram in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen, jedoch überwiegt die "Schlecht"-Einschätzung in der Gesamtbewertung.