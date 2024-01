Denkzettel für Northwest Biotherapeutics-Chefs!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Northwest Biotherapeutics hat ein KGV von 10,82, was im Vergleich zum Branchenmittel von 104,73 deutlich günstiger ist. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Northwest Biotherapeutics mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,46 Prozent in der Biotechnologie-Branche. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Northwest Biotherapeutics-Aktie beträgt derzeit 72, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,66 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,62 USD lag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,75 USD einen Abstand von -17,33 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Northwest Biotherapeutics-Aktie sowohl aufgrund des KGVs als auch der Dividendenrendite und der technischen Analyse als unterbewertet und mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.