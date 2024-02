Denkzettel für NV Gold-Chefs!

Die technische Analyse des Goldkurses zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,05 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,015 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -70 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,03 CAD, was zu einem Abstand von -50 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale, mit einem RSI von 100, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 für die letzten 25 Tage liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Gold besonders negativ diskutiert, mit drei Tagen im roten Bereich und neutralen Einstellungen an einem Tag. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Gold haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Gold daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Stimmungsbildes.