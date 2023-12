Denkzettel für Mutares-Chefs!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mutares & weist ein KGV von 2,5 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 51,21. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 95 Prozent, was den Titel zu einer "Gut"-Empfehlung werden lässt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Mutares & eine Performance von 113,58 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche nur durchschnittlich um 5,69 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht einer Outperformance von +107,89 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 12,16 Prozent erzielte, lag Mutares & um 101,42 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Mutares & beträgt aktuell 6, was eine positive Differenz von +0,52 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Mutares & eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Mutares & daher für diese Stufe ein "Schlecht" Rating.

