Denkzettel für Miricor-Chefs!

Derzeit schüttet das Unternehmen Miricor niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste. Dieser Unterschied beträgt 6,51 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,51 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Miricor diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral", was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 100 die Grundlage für die Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 100, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bedeutung. Miricor weist mit einem Wert von 20,01 ein KGV auf, das unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 34 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" von 30. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".