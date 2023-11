Denkzettel für Mercury-Chefs!

Die Mercury-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 16,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung bei Mercury ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen wurden ausgewertet, und es zeigte sich, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die Analysten bewerten die Mercury-Aktie derzeit als "Neutral". Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In den letzten Monatsanalysen ergab sich ein Gesamturteil von "Schlecht". Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 26,75 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Mercury eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Mercury als überbewertet, da das KGV mit 141,23 insgesamt 378 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".