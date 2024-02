Denkzettel für Mayr-Melnhof Karton-Chefs!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mayr Melnhof Karton liegt derzeit bei 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 19,29 etwas über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Mayr Melnhof Karton beträgt 3,5 Prozent, was leicht über dem Durchschnitt von 2,55 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Mayr Melnhof Karton in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt jedoch überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Mayr Melnhof Karton. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.