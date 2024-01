Denkzettel für Mammoth Energy Services-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Mammoth Energy Services liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 58,44 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Dadurch ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Mammoth Energy Services beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mammoth Energy Services liegt derzeit bei 36. Das bedeutet, dass die Börse 36,91 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 29. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat Mammoth Energy Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,03 Prozent erzielt. Der Durchschnitt dieser Branche stieg um 24,44 Prozent, was zu einer Underperformance von -64,47 Prozent für Mammoth Energy Services führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.