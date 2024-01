Denkzettel für Macy's-Chefs!

Die Stimmung unter den Anlegern hat sich in Bezug auf die Aktie von Macy's in den letzten zwei Wochen deutlich verschlechtert. In den Diskussionen in sozialen Medien überwog die negative Kommunikation an sieben Tagen, während an nur drei Tagen positivere Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich negative Themen präsent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, weist für Macy's in den letzten 7 Tagen einen Wert von 73 auf. Damit gilt die Aktie als überkauft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 37,99, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Macy's-Aktie mit 19,11 USD derzeit 18,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf 200-Tage-Basis beträgt die Distanz zum GD200 +27,32 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Einstufung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für die Macy's-Aktie abgegeben haben, sprechen sich insgesamt neutral aus, mit 1 Kaufempfehlung, 4 Neutral- und 1 Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 24,5 USD, was eine positive Entwicklung von 28,21 Prozent impliziert und somit eine "Gute"-Bewertung ergibt.

Insgesamt führen die verschiedenen Bewertungsinstrumente zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Macy's-Aktie aufgrund der aktuellen Stimmung der Anleger und der überkauften Situation nach dem RSI.