Denkzettel für Lumi Gruppen AS-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Lumi N-Aktie liegt der RSI aktuell bei 73,68, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Lumi N-Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Das Sentiment und der Buzz um die Lumi N-Aktie zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was die Gesamteinstufung für dieses Kriterium auf "Neutral" festlegt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,13 EUR für die Lumi N-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,87 EUR, was einem Unterschied von -23,01 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,01 EUR liegt mit einem Schlusskurs von -13,86 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lumi N-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Analyse von sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung und Kommentare rund um Lumi N neutral waren, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Hinsicht führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Lumi N-Aktie, mit einer Überkauft-Einstufung basierend auf dem RSI und charttechnischen Analysen, während das Sentiment und die sozialen Plattformen zu einer neutralen Einstufung führen.