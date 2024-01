Denkzettel für Jilin Power Share-Chefs!

In den letzten zwei Wochen wurde Jilin Electric Power von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Schlecht" eingestuft. Die Gesamtmessung der Anleger-Stimmung ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jilin Electric Power mit 15,93 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jilin Electric Power derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 5,08 CNH, während der Kurs der Aktie (4,22 CNH) um -16,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist mit 4,51 CNH eine Abweichung von -6,43 Prozent auf. Daher wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investition in die Aktie von Jilin Electric Power eine Dividendenrendite in Höhe von 2,37 % bringen, was einen Mehrertrag von 0,25 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Unabhängigen Stromerzeuger & Energie Händler bedeutet. Somit ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.