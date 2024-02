Denkzettel für Jiangsu Zhongnan Construction-Chefs!

In den letzten Wochen wurde bei Jiangsu Zhongnan Construction eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbilds festgestellt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen in den sozialen Medien nahm ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die technische Analyse ergab eine negative Bewertung, da der Schlusskurs der Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt lag. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage erhielt die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Jiangsu Zhongnan Construction überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Lediglich auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Jiangsu Zhongnan Construction-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating.