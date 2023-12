Denkzettel für Jiangmen Kanhoo Industry-Chefs!

Jiangmen Kanhoo Industry: Aktuelle Analyse und Bewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangmen Kanhoo Industry liegt derzeit bei 108,15, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Chemikalien" weist hingegen einen Wert von 0 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

In den sozialen Medien wurde Jiangmen Kanhoo Industry in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu dieser Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangmen Kanhoo Industry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,71 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,31 CNH liegt deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jiangmen Kanhoo Industry mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die fundamentale Bewertung "Neutral" ausfällt, die Anleger-Stimmung als "Gut" eingeschätzt wird, die technische Analyse jedoch auf "Schlecht" hinweist. In Bezug auf die Dividendenrendite erhält die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.