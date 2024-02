Denkzettel für JD Logistics-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Barloworld":

Die technische Analyse von Jd Logistics zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,51 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,29 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -30,64 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 8,46 HKD, was einer Distanz von -13,83 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund der technischen Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Jd Logistics zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 30,3 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 65,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Jd Logistics-Wertpapier daher im Bereich des RSI mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Jd Logistics für diesen Abschnitt daher ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend negativ gegenüber Jd Logistics, was auch durch die negativen Nachrichten über das Unternehmen in den letzten Tagen bestätigt wird. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Jd Logistics daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der RSI, das Sentiment und die Anlegerstimmung, dass Jd Logistics derzeit eher negativ bewertet wird.