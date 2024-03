Denkzettel für JBG Smith Properties-Chefs!

Die JBG SMITH Properties-Aktie wird derzeit mit 16,59 USD gehandelt, was einer Entfernung von +7,52 Prozent vom GD200 (15,43 USD) entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 16,7 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,66 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die JBG SMITH Properties-Aktie liegt bei 83,48, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 47,93, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating "Schlecht".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die JBG SMITH Properties-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, mit einem Kursziel von 0 USD. Dies würde zu einer Performance von -100 Prozent führen. Insgesamt vergeben wir als Redaktion das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über JBG SMITH Properties in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.