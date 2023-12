Denkzettel für Isdn-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Isdn-Aktie liegt der RSI bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Eine Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 38, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Im Branchenvergleich erzielte Isdn in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,52 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -6,16 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,35 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Isdn 4,74 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Isdn-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,41 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,365 SGD lag. Dies ergibt eine Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine konstante Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Isdn-Aktie daher eine neutrale bis negative Bewertung in verschiedenen Kategorien.