Denkzettel für Intrum Justitia-Chefs!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt verstärkt über die Aktie von Intrum diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen hervorstachen. Trotzdem wurden in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen rund um Intrum diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung spielen hierbei eine wichtige Rolle. Bezogen auf Intrum wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Intrum-Aktie beträgt aktuell 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen an, dass die Aktie überkauft ist, wodurch eine Bewertung von "Schlecht" resultiert.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Intrum-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 66,36 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs weicht mit 36,65 SEK somit um -44,77 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung des letzten Schlusskurses, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Intrum-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung sowohl im Hinblick auf das Anleger-Sentiment, die Diskussionsintensität, als auch aus charttechnischer Sicht.