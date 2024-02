Denkzettel für Insource-Chefs!

Die Insource-Aktie wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1048,58 JPY, was einer Abweichung von -27,14 Prozent vom letzten Schlusskurs von 764 JPY entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 840,6 JPY eine Abweichung von -9,11 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale für die Insource-Aktie. Der 7-Tage-RSI liegt bei 76,53 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 60,34 zeigt keine klare Überkauft- oder Überverkauft-Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine negative Haltung gegenüber Insource wider. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer überwiegend negativ eingestellt, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Insource daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Auch die Internet-Kommunikation zeigt eine deutliche Eintrübung der Stimmung in den vergangenen Wochen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Insource-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.