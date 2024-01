Denkzettel für Inogen-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Inogen":

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Inogen derzeit um -3,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -35,85 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Inogen derzeit positiv sind. Sowohl in den Kommentaren als auch in den Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Äußerungen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Inogen bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Was die Dividende betrifft, schüttet Inogen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 89,09 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inogen bei einem Wert von 371, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 99,74) deutlich höher ist. Aus fundamentaler Sicht ist Inogen daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.