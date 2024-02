Denkzettel für Imperial Brands-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands plc":

Die Aktie von Imperial Brands wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 7,48 insgesamt 74 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Tabaksegment, der bei 28,25 liegt. Daraus ergibt sich eine Bewertung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Diskussionsintensität der Aktie von Imperial Brands war in den letzten Monaten eher gering, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Bereich führt. Darüber hinaus weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von Imperial Brands eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 70,13, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 53,87 einen neutralen Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen für die Aktie von Imperial Brands abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2293,75 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 25,31 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Imperial Brands, wobei die fundamentale Analyse eine positive Einschätzung liefert, während das Sentiment und der Relative Strength-Index zu einer eher negativen Bewertung führen. Die Analysteneinschätzungen sprechen hingegen wiederum für eine positive Entwicklung der Aktie.