Denkzettel für Hunan Erkang Pharmaceutical-Chefs!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Preisgünstigkeit einer Aktie zu bewerten. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Hunan Er-kang Pharmaceutical weist mit einem Wert von 132,28 ein ähnliches KGV wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 3,2 CNH von Hunan Er-kang Pharmaceutical eine -4,19 Prozentige Entfernung vom GD200 (3,34 CNH) und somit ein neutrales Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,42 CNH auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hunan Er-kang Pharmaceutical-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmungen verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Hunan Er-kang Pharmaceutical wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Hunan Er-kang Pharmaceutical liegt bei 64,71 Punkten, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird Hunan Er-kang Pharmaceutical für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.