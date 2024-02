Denkzettel für Hengton Logistics-Chefs!

Derzeit schüttet Hengtong Logistics niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Die Differenz beträgt 3,95 Prozentpunkte (0,47 % gegenüber 4,42 %). Aufgrund dieser großen Abweichung erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hengtong Logistics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,56 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (8,32 CNH) weicht somit um -28,03 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (9,39 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,4 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Hengtong Logistics-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ergibt die Analyse, dass die Hengtong Logistics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 55, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 68,17 liegt. Somit erhält die Aktie für den RSI insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den letzten 12 Monaten erzielte Hengtong Logistics eine Performance von -35,46 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um -3,69 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -31,77 Prozent im Branchenvergleich. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,69 Prozent im letzten Jahr, wobei Hengtong Logistics um 31,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.