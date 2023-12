Denkzettel für Hengbao-Chefs!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Hengbao lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Hengbao in diesem Bereich die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat Hengbao im letzten Jahr eine Rendite von -0,13 Prozent erzielt, was 13,34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 18,66 Prozent, und Hengbao liegt 18,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hengbao liegt bei 35,54, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Hengbao liegt bei 87,27, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung daher ebenfalls auf "Schlecht".