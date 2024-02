Denkzettel für Guangzhou Devotion Thermal-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Financial":

Die Dividendenrendite von Guangzhou Devotion Thermal liegt derzeit bei 2,08 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Guangzhou Devotion Thermal bei 4,03 CNH derzeit -22,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -24,67 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Guangzhou Devotion Thermal lassen auf eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität schließen. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Guangzhou Devotion Thermal in diesem Punkt die Einstufung: "Gut". In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Devotion Thermal bei 13, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.