Denkzettel für Guangdong Pibao Pharmaceutical-Chefs!

Der Aktienkurs von Guangdong Taiantang Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -45,77 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt, die eine mittlere Rendite von 0,33 Prozent verzeichnet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für das Unternehmen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Taiantang Pharmaceutical bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2,66 CNH liegt, während der tatsächliche Kurs bei 2,37 CNH liegt, was einer Distanz von -10,9 Prozent zum GD200 entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das Unternehmen.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Guangdong Taiantang Pharmaceutical niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich führt.