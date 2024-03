Denkzettel für Greenbrier-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Für die Greenbrier Cos-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage eine weniger volatile Entwicklung und bewertet die Aktie als "Neutral".

Die fundamentale Analyse stützt sich hauptsächlich auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Für die Greenbrier Cos ergibt sich ein KGV von 14,35, was im Vergleich zum Branchenmittel von 40,33 deutlich günstiger ist. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und wir stufen sie daher als "Gut"-Empfehlung ein.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Greenbrier Cos ist insgesamt negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Greenbrier Cos wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, verbunden mit einer negativen Veränderung der Stimmung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild.