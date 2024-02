Denkzettel für Gran Colombia Gold-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI berechnet sich anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Aris Mining-Aktie: Der Wert liegt aktuell bei 76, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Aris Mining hier weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier auf Basis des RSI25 als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Aris Mining.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aris Mining bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" (KGV von 321,45) deutlich unter dem Durchschnitt liegt (ca. 93 Prozent). Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Aris Mining folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: In den letzten 30 Tagen gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man hingegen die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, so wird deutlich, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aris Mining-Aktie.

Hinsichtlich der Dividende ist zu erwähnen, dass Aris Mining im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" (3,46%) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten ist, da die Differenz 3,46 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.