Denkzettel für Goodyear Tire & Rubber-Chefs!

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Goodyear Tire & Rubber ist auf langfristiger Basis positiv. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als "Gut" und 1 als "Neutral", während keine Bewertung als "Schlecht" eingestuft wurde. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 14,27 USD für die Aktie, was einer Erwartung von 5,6 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Schätzungen erhält die Aktie die Gesamtbewertung "Gut".

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von Goodyear Tire & Rubber eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Technisch gesehen zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für Goodyear Tire & Rubber ein überverkauftes Niveau von 96,88 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 52,97 eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Goodyear Tire & Rubber basierend auf den Analysen von Analysten, der Stimmung in den sozialen Medien und dem Relative Strength-Index.