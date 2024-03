Denkzettel für Global Invacom-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Global Invacom wird derzeit als unrentables Investment eingestuft, da die Dividendenrendite des Unternehmens 5,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Global Invacom derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,07 SGD, während der Aktienkurs bei 0,055 SGD liegt, was einer Abweichung von -21,43 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,05 SGD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Global Invacom derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,84 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 19,66 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien und wird als überbewertet betrachtet.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Global Invacom als durchschnittlich und kaum verändert eingestuft werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt wird Global Invacom aufgrund der Dividendenrendite, technischen Analyse und fundamentalen Kriterien derzeit als unrentables und überbewertetes Investment betrachtet und erhält dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Global Invacom-Analyse vom 26.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Global Invacom jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Global Invacom-Analyse.

Global Invacom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...